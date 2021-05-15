Кучеров тренировался в первом звене «Тампы» перед стартом плей-офф НХЛ
18:36
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров готовится сыграть в первом раунде плей-офф. Россиянин тренировался в первом звене.
Напомним, Кучеров перенес операцию на бедре 29 декабря и не играл в регулярном чемпионате.
В первом раунде плей-офф «Тампа» будет играть против «Флориды».
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