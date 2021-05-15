Кучеров тренировался в первом звене «Тампы» перед стартом плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров готовится сыграть в первом раунде плей-офф. Россиянин тренировался в первом звене.

#Bolts practice lines day before Game 1 of opening round series versus Florida:



Palat-Point-Kucherov

Killorn-Cirelli-Stamkos

Colton-Gourde-Coleman

Maroon-Johnson-Joseph



Hedman-Rutta

McDonagh-Cernak

Sergachev-Savard

Schenn-Foote — Bryan Burns (@BBurnsNHL) May 15, 2021

Напомним, Кучеров перенес операцию на бедре 29 декабря и не играл в регулярном чемпионате.

В первом раунде плей-офф «Тампа» будет играть против «Флориды».