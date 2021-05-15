Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров тренировался в первом звене «Тампы» перед стартом плей-офф НХЛ

18:36
Теги:

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров готовится сыграть в первом раунде плей-офф. Россиянин тренировался в первом звене.

Напомним, Кучеров перенес операцию на бедре 29 декабря и не играл в регулярном чемпионате.

В первом раунде плей-офф «Тампа» будет играть против «Флориды».

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Переходных матчей между РПЛ и ФНЛ не будет. В высший дивизион поднимутся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород»
Закат русского «Вашингтона» близок. Овечкин останется в «Кэпс», а вот Кузнецову и Самсонову нужно чудо в плей-офф
Российского защитника оценили в НХЛ, вдвое увеличив контракт. В чем его секрет?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд