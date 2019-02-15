"Нэшвилл" обыграл "Монреаль", прервав серию поражений

"Нэшвилл" на своем льду выиграл у "Монреаля" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). "Предаторз" удалось прервать трехматчевую серию поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Монреаль" - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Хартман - 10 (Смит), 29:49 - 1:0. Татар - 18 (Э. Шоу, Бенн), 45:26 - 1:1. Бойл - 14 (Суббан, Йоси), 48:36 - 2:1. Арвидссон - 26 (Джохансен, Эллис), 51:00 - 3:1.

Вратари: Ринне - Прайс (57:39 - 59:28).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 38 (16+11+11) - 35 (8+21+6).

15 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.