«Коламбус» уступил «Нэшвиллу»

«Нэшвилл» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).

Российские хоккеисты «Блю Джэкетс» Михаил Григоренко и Владислав Гавриков приняли участие в этой встрече. Первый отметился тремя бросками за 18 минут 28 секунд игрового времени, а второй сделал два броска по воротам соперника, отыграв 20 минут 17 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Дженнер — 1, 9:24 — 0:1. Канин — 1 (Хаула), 33:09 — 1:1. Форсберг — 1 (Ричардсон), 45:48 — 2:1. Ярнкрок — 1 (п.в., Гримальди, Йоси), 58:27 — 3:1.

Вратари: Сарос — Корписало (58:09 — 58:27).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (13+9+13) — 30 (12+15+3).

Наши: — - Гавриков (20.17/2/-1), Григоренко (18.28/3/-1).

15 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.