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«Не уподобляйтесь желтой прессе». Отец хоккеиста Зайцева выступил с обращением к спортивным СМИ

15:30
Никита Зайцев. Фото nhl.com
Никита Зайцев. Фото nhl.com
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Отец защитника «Оттавы» Никиты Зайцева Игорь Зайцев попросил спортивные СМИ перестать писать про историю развода его сына с Маргаритой Готовцевой.

— У меня есть просьба к СМИ: наша семья просит не засорять хоккейные ресурсы историей развода сына, — сказал Зайцев «СЭ». — Не надо уподобляться желтой прессе, пишите про хоккей, людям, читающим эти новости на спортивных ресурсах, становится тошно. (Алена Гребенькова)

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