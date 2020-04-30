«Не уподобляйтесь желтой прессе». Отец хоккеиста Зайцева выступил с обращением к спортивным СМИ

Отец защитника «Оттавы» Никиты Зайцева Игорь Зайцев попросил спортивные СМИ перестать писать про историю развода его сына с Маргаритой Готовцевой.

— У меня есть просьба к СМИ: наша семья просит не засорять хоккейные ресурсы историей развода сына, — сказал Зайцев «СЭ». — Не надо уподобляться желтой прессе, пишите про хоккей, людям, читающим эти новости на спортивных ресурсах, становится тошно. (Алена Гребенькова)