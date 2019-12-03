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Нападающий «Питтсбурга» Хернквист из-за травмы выбыл на длительный срок

21:39
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Нападающий «Питтсбурга» Патрик Хернквист из-за повреждения нижней части тела выбыл на длительный срок, сообщает в своем Twitter журналист Уэс Кросби, ссылаясь на главного тренера «Пингвинз» Майка Салливана.

2 ноября 32-летний Хернквист получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (1:2). Швед пропустил семь игр и вернулся на лед 22 ноября во встрече с «Айлендерс» (3:4 ОТ).

В текущем сезоне форвард провел 20 матчей за «Питтсбург» и набрал 11 очков (6+5).

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В общей сложности Хернквист в текущем сезоне

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