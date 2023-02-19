Наместников в матче с «Вегасом» забросил шестую шайбу в сезоне

Форвард «Тампы» Владислав Наместников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

30-летний россиянин забросил шайбу на седьмой минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Наместникова 13 (6+7) очков в 53 матчах сезона.