Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:51

Наместников в матче с «Вегасом» забросил шестую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Тампы» Владислав Наместников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

30-летний россиянин забросил шайбу на седьмой минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Наместникова 13 (6+7) очков в 53 матчах сезона.

Владислав Наместников
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Российские военные отбили атаку ВСУ под Кременной
США обеспокоились из-за возможной помощи РФ на Украине со стороны КНР
Сунак пообещал поддержку союзникам в передаче истребителей Украине
Министр обороны ФРГ раскрыл причины помощи Украине со стороны Запада
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Рейнджерс» в матче с «Калгари» пропустил две шайбы за первые 46 секунд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 55 33 22 74
4 Питтсбург 54 27 27 63
5 Айлендерс 58 28 30 63
6 Вашингтон 57 28 29 62
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 59 28 31 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 30 26 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 54 30 24 65
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 53 26 27 58
6 Сент-Луис 55 26 29 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
Результаты / календарь
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
19.02 01:00
Бостон – Айлендерс
- : -
19.02 01:30
Питтсбург – Нью-Джерси
 - : -
19.02 02:00
Даллас – Коламбус
 - : -
19.02 03:00
Торонто – Монреаль
 - : -
19.02 04:00
Каролина – Вашингтон
 - : -
19.02 06:00
Ванкувер – Филадельфия
 - : -
19.02 06:00
Калгари – Рейнджерс
- : -
19.02 06:30
Вегас – Тампа-Бэй
 - : -
19.02 06:30
Лос-Анджелес – Аризона
 - : -
19.02 06:30
Сан-Хосе – Баффало
 - : -
19.02 06:30
Сиэтл – Детройт
 - : -
19.02 22:00
Миннесота – Нэшвилл
 - : -
19.02 22:00
Оттава – Сент-Луис
 - : -
19.02 23:00
Колорадо – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 24 2.12
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
Новости
RSS RSS
Все новости