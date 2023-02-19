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Сегодня, 06:25

Вратарь «Рейнджерс» в матче с «Калгари» пропустил две шайбы за первые 46 секунд

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Калгари».

Вратарь команды из Нью-Йорка Ярослав Галак пропустил две шайбы на старте встречи: на 38-й секунде отличился Эндрю Манджапане, а на 46-й секунде гол забил Назем Кадри. Вратарь Игорь Шестеркин остался в запасе на этот матч.

Ярослав Галак
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 55 33 22 74
4 Питтсбург 54 27 27 63
5 Айлендерс 58 28 30 63
6 Вашингтон 57 28 29 62
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 59 28 31 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 30 26 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 54 30 24 65
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 53 26 27 58
6 Сент-Луис 55 26 29 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
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Бостон – Айлендерс
- : -
19.02 01:30
Питтсбург – Нью-Джерси
 - : -
19.02 02:00
Даллас – Коламбус
 - : -
19.02 03:00
Торонто – Монреаль
 - : -
19.02 04:00
Каролина – Вашингтон
 - : -
19.02 06:00
Ванкувер – Филадельфия
 - : -
19.02 06:00
Калгари – Рейнджерс
- : -
19.02 06:30
Вегас – Тампа-Бэй
 - : -
19.02 06:30
Лос-Анджелес – Аризона
 - : -
19.02 06:30
Сан-Хосе – Баффало
 - : -
19.02 06:30
Сиэтл – Детройт
 - : -
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Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 24 2.12
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
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