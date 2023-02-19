Вратарь «Рейнджерс» в матче с «Калгари» пропустил две шайбы за первые 46 секунд

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Калгари».

Вратарь команды из Нью-Йорка Ярослав Галак пропустил две шайбы на старте встречи: на 38-й секунде отличился Эндрю Манджапане, а на 46-й секунде гол забил Назем Кадри. Вратарь Игорь Шестеркин остался в запасе на этот матч.