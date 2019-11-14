Мощный силовой прием Овечкина на экс-защитнике «Вашингтона». Видео

«Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов победил «Филадельфию» — 2:1. На счету капитана гостей Александра Овечкина 2 броска в створ и 5 силовых приемов за 24.36 на льду. В одном из моментов он нанес мощный силовой прием на бывшем одноклубнике Мэтте Нисканене.

Ovi greets Nisky pic.twitter.com/aYiF362heq — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 14, 2019

В текущем сезоне на счету Овечкина 23 (13+10) очка в 19 матчах при показателе полезности «-2».

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