«Монреаль» проиграл «Чикаго», несмотря на голевую передачу Ковальчука
06:19
«Монреаль» на своем льду уступил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). «Блэкхокс» одержали третью победу кряду.
Российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Чикаго» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Смит — 3 (мен., Каджула), 5:42 — 0:1. Смит — 4 (Куккук, Мяяття), 8:32 — 0:2. Дано — 12 (Ковальчук, Татар), 20:54 — 1:2. Дебринкэт — 12 (бол., Кейн, Тэйвз), 31:27 — 1:3. Каджула — 4, 51:40 — 1:4.
Вратари: Линдгрен — Кроуфорд.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (12+10+11) — 28 (11+11+6).
Наши: Ковальчук (20.57/1/+1) — -.
16 января. Монреаль. Centre Bell.
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