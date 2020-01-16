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«Монреаль» проиграл «Чикаго», несмотря на голевую передачу Ковальчука

06:19
16 января. Монреаль. «Монреаль» – «Чикаго» – 1:4. Илья Ковальчук в атаке. Фото nhl.com
16 января. Монреаль. «Монреаль» – «Чикаго» – 1:4. Илья Ковальчук в атаке. Фото nhl.com
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«Монреаль» на своем льду уступил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). «Блэкхокс» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Чикаго» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Смит — 3 (мен., Каджула), 5:42 — 0:1. Смит — 4 (Куккук, Мяяття), 8:32 — 0:2. Дано — 12 (Ковальчук, Татар), 20:54 — 1:2. Дебринкэт — 12 (бол., Кейн, Тэйвз), 31:27 — 1:3. Каджула — 4, 51:40 — 1:4.

Вратари: Линдгрен — Кроуфорд.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (12+10+11) — 28 (11+11+6).

Наши: Ковальчук (20.57/1/+1) — -.

16 января. Монреаль. Centre Bell.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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