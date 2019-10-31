«Монреаль» переиграл «Аризону»

«Монреаль» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Для «Канадиенс» это вторая победа кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Монреаль» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Галлахер — 6 (Татар, Уэбер), 0:22 — 0:1. Уэбер — 2 (Мете, Дано), 20:24 — 0:2. Казинс — 2 (Сузуки, Питри), 41:17 — 0:3. Чикран — 2 (Кессел, Голигоски), 44:47 — 1:3. Друэн — 6, 51:03 — 1:4.

Вратари: Раанта — Прайс.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (14+8+11) — 36 (13+10+13).

Наши: Любушкин (14.08/3/0) — -.

31 октября. Глендейл. Gila River Arena.

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