«Монреаль» обыграл «Оттаву», Ковальчук набрал одно очко

«Монреаль» выиграл у «Оттавы» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Макс Доми. Еще одну шайбу забросил Пол Байрон, результативный пас которому отдал Илья Ковальчук.

«Монреаль» набрал 66 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Оттавы» 53 очка и 15-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Монреаль» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Доми — 14 (Байрон), 1:13 — 0:1. Доми — 15, 10:20 — 0:2. Байрон — 2 (Ковальчук), 37:58 — 0:3.

Вратари: Андерсон — Прайс.

Штраф: 25 — 25.

Броски: 30 (8+12+10) — 37 (15+14+8).

Наши: Анисимов (14.44/1/0), Зайцев (32.32/1/-1) — Ковальчук (15.58/1/+3).

23 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.