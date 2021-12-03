«Колорадо» на выезде обыграл «Монреаль». Ничушкин набрал 2 очка
«Колорадо» на выезде обыграл «Монреаль» в НХЛ
05:46
«Колорадо» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» проиграли вторую встречу кряду.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голом и голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Колорадо» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Ничушкин — 6 (мен., О`Коннор), 23:11 — 0:1. Чиаро — 5 (бол., Кофилд, Армиа), 26:51 — 1:1. Макар — 10 (Жирар, Маккиннон), 35:49 — 1:2. Бураковски — 7 (Ничушкин, Кадри), 42:31 — 1:3. Ландескуг — 7 (п.в., Рантанен, Тэйвз), 57:11 — 1:4.
Вратари: Аллен — Юханссон.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 20 (4+9+7) — 34 (13+9+12).
Наши: Романов (15.28/2/-2) — Ничушкин (17.43/5/+2).
3 декабря. Монреаль. Centre Bell.
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