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«Колорадо» на выезде обыграл «Монреаль». Ничушкин набрал 2 очка

«Колорадо» на выезде обыграл «Монреаль» в НХЛ
05:46
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«Колорадо» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» проиграли вторую встречу кряду.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голом и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Колорадо» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Ничушкин — 6 (мен., О`Коннор), 23:11 — 0:1. Чиаро — 5 (бол., Кофилд, Армиа), 26:51 — 1:1. Макар — 10 (Жирар, Маккиннон), 35:49 — 1:2. Бураковски — 7 (Ничушкин, Кадри), 42:31 — 1:3. Ландескуг — 7 (п.в., Рантанен, Тэйвз), 57:11 — 1:4.

Вратари: Аллен — Юханссон.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 20 (4+9+7) — 34 (13+9+12).

Наши: Романов (15.28/2/-2) — Ничушкин (17.43/5/+2).

3 декабря. Монреаль. Centre Bell.

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Евгений Козинов все материалы автора
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