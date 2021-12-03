«Вашингтон» проиграл по буллитам «Чикаго». Овечкин и Кузнецов не реализовали свои попытки

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время и овертайме закончились вничью, поэтому победитель определилися в серии буллитов.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной передачей с передачи соотечественника Александа Овечкина. Однако в серии буллитов они оба не реализовали свои попытки.

«Вашингтон» потерпел второе поражение кряду и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Чикаго» располагается на 13-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дебринкэт — 13 (Кейн, С. Джонс), 19:00 — 0:1. Дауд — 3 (Хагелин, Хэтэуэй), 21:10 — 1:1. Кубалик — 4 (бол., Дебринкэт, Дак), 32:57 — 1:2. Кузнецов — 8 (Овечкин), 37:31 — 2:2. Хэтэуэй — 6 (Дауд), 40:57 — 3:2. С. Джонс — 3 (Славин, Маккейб), 51:56 — 3:3.

Победный буллит: Кейн.

Вратари: Ванечек — Флери.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (8+10+7+3) — 28 (9+9+8+2).

Наши: Кузнецов (20.31/2/+1), Овечкин (19.59/4/+1), Орлов (21.30/0/0) — -.

3 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.