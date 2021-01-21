Депутат Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» отстранение российских хоккеистов «Вашингтона» от тренировок за нарушение ковид-регламента.

— У американцев всегда была проблема. Сначала они негров притесняли, потом охота на ведьм была. Теперь сошлись в американском контексте, что виноваты во всем русские. Может быть, этого не было, если бы не общечеловеческая истерия, которая видна невооруженным глазом не только в Америке. «Если что-то плохое, то виноваты русские». Я ничего против не имею — черные ребята, белые, желтые, вообще никаких проблем. Но в результате получается, что если ты человек не с белым цветом кожи и представляешь сексуальное меньшинство, то у тебя есть бонусы. А если русский, то минусы.

Думаю, нашим парням-то наплевать. Лучше быть COVID-диссидентом, чем если бы их назвали секс-меньшинством.

Ранее стало известно, что российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов собрались в гостиничном номере без медицинских масок для общения, что запрещено медицинским протоколом. НХЛ уже выписала штраф клубу в размере 100 тысяч долларов за за социальное взаимодействие между членами команды без медицинских масок.

(Константин Колмаков)