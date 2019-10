Михеев ловко ушел от силового приема Уэббера. Видео

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» — 5:2. На счету российского форварда гостей Ильи Михеева результативная передача, показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 3 силовых приема за 16.33 на льду. В одном из моментов он ловко ушел от силового приема защитника Ши Уэбера и создал голевой момент — сам канадец потерял равновесие.

Mikheyev shrugs off Weber's hit and finds Kerfoot in front. Big save from Price. pic.twitter.com/Glb3M5sZ0x