НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Михеев ловко ушел от силового приема Уэббера. Видео

06:17
Теги:

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» — 5:2. На счету российского форварда гостей Ильи Михеева результативная передача, показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 3 силовых приема за 16.33 на льду. В одном из моментов он ловко ушел от силового приема защитника Ши Уэбера и создал голевой момент — сам канадец потерял равновесие.

В 12 матчах текущего сезона Михеева набрал 10(4+6) очков.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир