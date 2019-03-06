Михаил Сергачев: "У Кучерова можно очень многое почерпнуть, в том числе вне хоккея"

Защитник "Тампы-Бэй" Михаил Сергачев - о нападающем команды Никите Кучерове.

- У него очень многое можно почерпнуть, в том числе вне хоккея, - цитирует Сергачева официальный сайт НХЛ. - Он постоянно смотрит матчи. Допустим, если я в номере лежу, смотрю фильм, то он будет смотреть хоккей. Постоянно пишет ребятам, мол, смотри, какой гол забили или что-нибудь в этом духе. Я вижу, как он отрабатывает на льду эти маленькие детали, которые делают его не просто игроком высшего класса, а лучшим в НХЛ. Все эти маленькие передачки через ноги, разные технические элементы. За всем этим очень интересно наблюдать на тренировках.

Кучеров отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (5:2). Теперь у него 108 (31+77) очков в этом сезоне. Он установил рекорд клуба по количеству очков в одном сезоне, сравнявшись с Венсаном Лекавалье.

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