Портал Forbes опубликовал рейтинг игроков НХЛ по общим заработкам (зарплата + реклама) за год. На первое место вышел форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. К его зарплате в 13 миллионов долларов добавляются рекламные заработки в размере 3 миллионов.

В топ-10 вошли три российских хоккеиста: Александр Овечкин занял четвертое место, Артемий Панарин — шестое, а Андрей Василевский — десятое. При этом последний стал единственным вратарем в десятке лидеров. Овечкин же стал лидером по рекламным заработкам.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 16 миллионов (13 миллионов зарплата + 3 миллиона реклама)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 15,2 миллиона (10,7 + 4,5)

3. Митч Марнер («Торонто») — 15 миллионов (12,3 + 2,7)

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 13,2 миллиона (8,2 + 5)

5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 12,4 миллиона (7,9 + 4,5)

6. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 11,2 миллиона (10,7 + 0,5)

7. Джон Таварес («Торонто») — 11 миллионов (9,8 + 1,2)

8. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») — 10,4 миллиона (9,8 + 0,6)

9. Никлас Бэкстрем («Вашингтон») — 10,3 миллиона (9,8 + 0,5)

10. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — 10,1 миллиона (9,8 + 0,25)