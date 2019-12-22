«Мерзкое поведение моей бывшей супруги». Зайцев рассказал об одной из причин обмена из «Торонто»

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев в интервью «СЭ» рассказал, почему он покинул «Торонто».

— Говорят, что именно поведение Маргариты повлияло на ваше решение попросить обмена из «Торонто». Это правда?

— Я не остался в «Торонто» по нескольким причинам. И одна из них, действительно, — мерзкое поведение моей бывшей супруги, на которое меня попросили обратить внимание и руководство клуба, и мои друзья из команды.

— Маргарита говорит, что те компрометирующие видео, на которых ваша бывшая супруга с другим мужчиной, были засняты в период, когда вы были уже в процессе бракоразводного процесса. Так ли это?

— Развелись мы с Маргаритой осенью, а в дом моих родителей она привела мужчину в начале лета. Но еще раз повторю, я шокирован тем, что в доме находились дети. Они в любой момент могли выйти из комнаты и получить психологическую травму. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Зайцева — здесь.