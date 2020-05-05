Мельничук объяснил, почему выбрал «Сан-Хосе»

Новичок «Сан-Хосе» Алексей Мельничук поделился впечатлениями от заключения контракта. Экс-голкипер СКА выбирал из нескольких вариантов.

— Да, я выбирал из нескольких команд, и условия были примерно везде одинаковые, — приводит слова Мельничука российская версия официального сайта НХЛ. — Но я выбрал «Шаркс», потому что считаю, мне будет лучше развиваться в этом клубе. Тут много факторов, и я их взвешивал.

Вообще мне «Сан-Хосе» еще в детстве нравился. Помню, была передача на российском телевидении, в которой каждый день показывали нарезку лучших моментов НХЛ. Вспоминаю акулу на льду, а из нее в дыму выскакивали игроки. Хотя, конечно, я выбирал команду не по этому принципу.

Когда мне было 12 лет, мы поехали детской командой на турнир в Майами. Организаторы как-то договорились с «Пэнтерз», что в перерыве матча «Флорида» — «Рейнджерс» на лед выйдем мы с чехами, чтобы пробить буллиты. Такое шоу для зрителей. И вот я стою в коридоре, со льда выходят взрослые хоккеисты. Я снизу вверх смотрю на Хенрика Лундквиста детскими счастливыми глазами, а он мне клюшкой по щиточкам ударил. Я был на седьмом небе от счастья!

Мы покупали билеты на самый верхний ярус. Нам дали какие-то дуделки, флаги. Я был потрясен самим размахом арены. Вот это громадина! Мне очень захотелось сыграть на таком стадионе. Тогда и родилась эта мечта.

Я уверен в своем выборе. Чувствую в себе силы и хочу расти в мастерстве. Очень жду тот день, когда я смогу прилететь в Сан-Хосе и начать подготовку к сезону. И спасибо СКА за все, что для меня сделали, начиная от школы — потом МХЛ, ВХЛ, КХЛ. Санкт-Петербург — мой родной город, и я всегда буду прилетать домой с большой радостью. Так что не прощаемся!