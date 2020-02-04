Майк Гартнер: «Если кто и сможет побить рекорд Гретцки, то это только Овечкин»

Легенда НХЛ Майк Гартнер поделился мнением о шансах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки в спсике лучших снайперов в истории лиги. У канадца 894 гола, у россиянина — 695.

— Уэйн Гретцки — величайший снайпер всех времен. Об этом говорят цифры, — приводит слова Гартнера российская версия официального сайта лиги. — Он забросил 894 шайбы. Его нельзя не признать величайшим снайпером. Если кто-то и сможет побить его рекорд, то это только Алекс.

У него отличный бросок. Он бросает очень сильно, невероятно точно и очень быстро. Довольно часто можно встретить хоккеистов, обладающими одним из этих качеств, может быть двумя. У него их три. Это уникальная комбинация. Такое редко встретишь.