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Матч звезд НХЛ-2021 пройдет во Флориде

08:23
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Следующий матч звезд НХЛ пройдет во Флориде, сообщает официальный сайт лиги. Ранее она принимала это мероприятие в 2003 году.

— Мы рады привезти январское шоу НХЛ с участием лучших и ярчайших звезд лиги в гости к «Флориде» и хоккейным болельщикам Южной Флориды, — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. — Следующий Звездный уик-энд" обещает стать невероятным праздником игры в окружении красот Южной Флориды.

За «Флориду» выступают россияне Сергей Бобровский и Евгений Дадонов.

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