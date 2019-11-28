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Малкин забил «Ванкуверу», лежа на льду. Видео

28 ноября 2019, 10:38
Евгений Малкин. Фото AFP
Евгений Малкин. Фото AFP
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«Питтсбург» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:6). Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин стал главным героем встречи. Он забл два гола и сделал три результативные передачи. Последнюю шайбу он забросил, когда уже лежал на льду. Перед этим на нем сфолили.

Малкин — первая звезда игрового дня.

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