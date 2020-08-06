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Малкин — в третьем матче с «Монреалем»: первое очко в плей-офф и «-2»

06:09
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«Монреаль» обыграл «Питтсбург» в третьем матче квалификационного раунда Кубка Стэнли — 4:3. Евгений Малкин набрал первое очко в плей-офф, выполнив результативную передачу. Также на его счету показатель полезности «-2», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ, силовой прием и блок-шот за 18.42 на льду (2.59 — в большинстве).

В 55 матчах регулярного сезона у 34-летнего россиянина 74 (25+49) очка при «+7».

В серии до трех побед «Монреаль» ведет 2-1.

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