Малкин сделал 50-ю голевую передачу в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».
36-летний россиянин на 5-й минуте второго периода помог Джейку Гюнцелю реализовать большинство. Для него этот результативный пас стал 50-м в нынешнем сезоне.
Всего Малкин в нынешнем регулярном чемпионате набрал 74 (24+50) очка в 71 матче.
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|71
|41
|30
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|72
|37
|35
|82
|5
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|34
|36
|78
|6
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|72
|33
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|74
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|26
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|71
|28
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|71
|38
|33
|90
|2
|Миннесота
|71
|41
|30
|90
|3
|Колорадо
|69
|41
|28
|88
|4
|Виннипег
|72
|40
|32
|83
|5
|Нэшвилл
|69
|35
|34
|78
|6
|Сент-Луис
|70
|31
|39
|68
|7
|Аризона
|71
|27
|44
|65
|8
|Чикаго
|70
|24
|46
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|71
|44
|27
|94
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|71
|40
|31
|88
|4
|Сиэтл
|70
|39
|31
|85
|5
|Калгари
|72
|32
|40
|79
|6
|Ванкувер
|70
|31
|39
|67
|7
|Анахайм
|71
|23
|48
|56
|8
|Сан-Хосе
|71
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|23.03
|03:00
|
Колорадо – Питтсбург
|- : -
|23.03
|05:30
|
Эдмонтон – Аризона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|136
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|106
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|100
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|70
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|69
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|43
|1.94
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|33
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20
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