Малкин сделал 50-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

36-летний россиянин на 5-й минуте второго периода помог Джейку Гюнцелю реализовать большинство. Для него этот результативный пас стал 50-м в нынешнем сезоне.

Всего Малкин в нынешнем регулярном чемпионате набрал 74 (24+50) очка в 71 матче.