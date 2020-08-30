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Малкин признан самым ценным игроком «Питтсбурга» в регулярном сезоне НХЛ

17:05
Евгений Малкин. Фото ХК «Питтсбург»
Евгений Малкин. Фото ХК «Питтсбург»
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Российский нападающий Евгений Малкин признан самым ценным игроком «Питтсбурга» по итогам регулярного сезона НХЛ, сообщает пресс-служба «Пингвинз». 34-летний хоккеист стал MVP команды в пятый раз.

Только Марио Лемье (12) и капитан «Пингвинз» Сидни Кросби (8) чаще становились самыми ценными игроками.

Малкин провел 55 матчей за «Питтсбург» в регулярке и набрал 74 (25+49) очка.

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