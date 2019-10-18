Малкин начал тренировки на льду

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы. 33-летний россиянин приступил к тренировкам на льду, сообщает в Twitter журналист Дэйв Молинари.

Напомним, что Малкин получил повреждение в начале октября в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, форвард выбыл минимум на месяц.

Evgeni Malkin on the ice at PPG Paints Arena now. #dkps #penguins pic.twitter.com/OshufKKoCP — Dave Molinari (@MolinariPGH) October 18, 2019

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков