Малкин начал тренировки на льду
16:56
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы. 33-летний россиянин приступил к тренировкам на льду, сообщает в Twitter журналист Дэйв Молинари.
Напомним, что Малкин получил повреждение в начале октября в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, форвард выбыл минимум на месяц.
Evgeni Malkin on the ice at PPG Paints Arena now. #dkps #penguins pic.twitter.com/OshufKKoCP— Dave Molinari (@MolinariPGH) October 18, 2019
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