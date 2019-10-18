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Малкин начал тренировки на льду

16:56
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы. 33-летний россиянин приступил к тренировкам на льду, сообщает в Twitter журналист Дэйв Молинари.

Напомним, что Малкин получил повреждение в начале октября в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, форвард выбыл минимум на месяц.

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