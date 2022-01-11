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Малкин может впервые сыграть в текущем сезоне в матче против «Анахайма»

03:44
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о готовности форварда Евгения Малкина принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

«На данный момент я предполагаю, что участие Евгения будет решением перед игрой, но мы, безусловно, воодушевлены его прогрессом. У него была большая подготовка, которая привела его к этому моменту. Он достаточно активно участвовал в тренировках. Он очень много работал, чтобы дойти до этого момента. Мы примем решение завтра», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Малкин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года и не провел в текущем сезоне ни одного матча.

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Сергей Разин все материалы автора
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