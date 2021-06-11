Маккиннон попал в список Зала хоккейной славы НХЛ
04:56
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился голевой передачей в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса». Для него это очко стало 68-м в играх Кубка Стэнли.
Как сообщает пресс-служба лиги, Маккиннон попал в список Зала хоккейной славы. Он находится на 6-м месте по количеству набранных очков за первые 50 игр в плей-офф.
По этому показателю 25-летний канадец является лидером среди действующих игроков.
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