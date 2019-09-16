Макэвой подписал трехлетний контракт с «Бостоном» на 14,7 миллиона долларов

«Бостон» договорился о продлении контракта с защитником Чарли Макэвоем, сообщает официальный сайт лиги. Он подписал трехлетнее соглашение, по которому суммарно заработает 14,7 миллиона долларов, в год — 4,9 миллиона. 21-летний игрок — лидер команды в прошедшем сезоне по игровому времени в регулярном чемпионате и плей-офф.

В прошлом сезоне американец провел 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 32 (7+25) очка. В плей-офф на его счету 5 (1+4) результативных баллов в 12 встречах.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков