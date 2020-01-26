Макдэвид отказался от операции, чтобы не пропускать сезон

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал, что мог пропустить текущий сезон из-за операции. Он получил травму в апреле прошлого года, врезавшись в штангу. Тогда форвард потянул несколько связок и сломал большую берцовую кость.

— Мне было тогда 22 года, а в таком возрасте совсем не хочется пропускать сезон, не хочется ложиться на операцию, — приводит слова форварда российская версия официального сайта НХЛ. — Я бы не сказал, что считал это рискованным предприятием, но было немало вопросов. Тут речь шла не о передней крестообразной связке, которую врачи сейчас могут восстановить с закрытыми глазами, а о задней. Лишь несколько хирургов делали такие операции. Она еще не очень хорошо освоена.

Были дни, когда я чувствовал себя не очень хорошо. Переживал, что покажет МРТ, не придется ли все-таки ложиться на операцию. Но прогресс был, и в итоге нам удалось этого избежать.

Прежде всего я хотел восстановиться. Не хотел привлекать внимание, хотел обойтись без прессы, без лишних вопросов. У меня это получилось. Сконцентрировался на себе, мне не нужно было давать интервью, отвечать на разные вопросы. Пресса меня не беспокоила. Я этим путем пошел. Я понимаю, что журналистам это не понравится. Только не подумайте, что мы хотели что-то скрыть. У нас не было ответов на некоторые вопросы. Нам нужно было время, чтобы двигаться вперед.