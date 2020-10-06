Любушкин подпишет новый контракт с «Аризоной» с повышением зарплаты

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин продлит контракт с командой, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, новое соглашение с 26-летним россиянином будет рассчиано на один год с зарплатой в один миллион долларов. В сезоне-2019/20 игрок получил 874 тысячи долларов. Ранее о возможном продлении контракта сообщал «СЭ».

Также новый контракт с клубом на два года подпишет защитник Кайл Капобианко, его зарплата составит 775 тысяч долларов.

В 51 матче регулярного чемпионата НХЛ Любушкин набрал 4 (0+4) очка, в плей-офф хоккеист не играл.