"Лос-Анджелес" в гостях обыграл "Питтсбург", Малкин очков не набрал

"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Питтсбург" со счетом 1:0. Единственную шайбу в овертайме забросил Тайлер Тоффоли.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - Лос-Анджелес" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Тоффоли - 8 (Мартинес, Пирсон), 61:00 - 0:1.

Вратари: Мюррей - Будай.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 39 (10+20+9+0) - 28 (6+9+11+2).

Наши: Малкин (20:07/6/0) - -.

17 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.