"Лос-Анджелес" в гостях обыграл "Питтсбург", Малкин очков не набрал

"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Питтсбург" со счетом 1:0. Единственную шайбу в овертайме забросил Тайлер Тоффоли.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - Лос-Анджелес" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Тоффоли - 8 (Мартинес, Пирсон), 61:00 - 0:1.
Вратари: Мюррей - Будай.
Штраф: 2 - 8.
Броски: 39 (10+20+9+0) - 28 (6+9+11+2).
Наши: Малкин (20:07/6/0) - -.
17 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Werewolf
Классный заголовок......Типа кроме Малкина кто-то очки набрал )
10:14 17 декабря