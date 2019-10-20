«Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка. Илья Ковальчук отличился в большинстве. Также на его счету 4 броска в створ и блок-шот за 14.24 на льду (5.47 — в большинстве).

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Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Тоффоли — 3 (Лизотт, Картер), 1:15 — 1:0. Картер — 1, 20:16 — 2:0. Копитар — 3 (мен.), 25:45 — 3:0. Ковальчук — 3 (бол., Мартинес, Амадио), 28:58 — 4:0. Баклунд — 1 (буллит), 57:50 — 4:1.

Вратари: Куик — Риттих (Тэлбот, 40:00).

Штраф: 14 — 30.

Броски: 36 (8+20+8) — 24 (8+4+12).

Наши: Ковальчук (14.24/4/0) — -.

20 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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