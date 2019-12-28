«Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе», Прохоркин отметился двумя очками

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:2.

«Кингз» отыгрались с 0:2 — дубль в третьем периоде оформил Мартин Фрк, оба раза ему ассистировал Николай Прохоркин. Решающую шайбу забросил Джефф Картер.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 36 очками поднялся на 14-е место в Западной коференции. «Сан-Хосе» имеет на одно очко меньше и замыкает турнирную таблицу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Э. Карлссон — 4 (Марло, Торнтон), 26:16 — 1:0. Торнтон — 1 (Шимек, Марло), 31:39 — 2:0. Фрк — 1 (Прохоркин, Картер), 41:30 — 2:1. Фрк — 2 (Картер, Прохоркин), 58:36 — 2:2. Картер — 12 (Иафалло), 61:31 — 2:3.

Вратари: Делл — Кэмпбелл (58:32 — 58:36).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 24 (8+11+4+1) — 38 (10+11+15+2).

Наши: — - Прохоркин (15.11/3/+1).

28 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.