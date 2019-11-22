«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон», Прохоркин отдал первую голевую передачу

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:1.

Голы в составе «Кингз» забили Тайлер Тоффоли (дубль), Анже Копитар, Джефф Картер и Майк Амадио.

В составе проигравших отличился Коннор Макдэвид.

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин сделал первую результативную передачу в карьере в НХЛ. Ранее на его счету была одна шайба.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Тоффоли — 5 (Картер, Даути), 1:32 — 1:0. Копитар — 8 (Браун, Даути), 14:21 — 2:0. Картер — 7 (Грундстрем, Тоффоли), 19:56 — 3:0. Макдэвид — 16, 20:38 — 3:1. Амадио — 4 (Прохоркин, Даути), 31:16 — 4:1. Тоффоли — 6 (бол., Картер, Амадио), 57:01 — 5:1.

Вратари: Куик — Смит (Коскинен, 20:00).

Штраф: 4 — 22.

Броски: 30 (12+10+8) — 26 (13+6+7).

Наши: Прохоркин (9.16/0/+1) — -.

22 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.