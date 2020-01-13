Летанг будет капитаном Столичного дивизиона вместо Овечкина на Матче звезд НХЛ

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг будет капитаном Столичного дивизиона вместо форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Матче звезд НХЛ, об этом сообщается в официальном Twitter лиги.

Овечкин второй год подряд принял решение пропустить Матч звезд, предпочтя отдохнуть и лучше подготовиться к матчам регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.

#NHLAllStar Update: @Penguins defenseman Kris Letang will captain the Metropolitan Division at the 2020 Honda NHL All-Star Game. pic.twitter.com/p6JMXt8cEy — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 13, 2020

«Это просто вызывающее поведение. Делает, что хочет». Что пишут в Америке об отказе Овечкина от Матча звезд