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Летанг будет капитаном Столичного дивизиона вместо Овечкина на Матче звезд НХЛ

23:33
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг будет капитаном Столичного дивизиона вместо форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Матче звезд НХЛ, об этом сообщается в официальном Twitter лиги.

Овечкин второй год подряд принял решение пропустить Матч звезд, предпочтя отдохнуть и лучше подготовиться к матчам регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.

«Это просто вызывающее поведение. Делает, что хочет». Что пишут в Америке об отказе Овечкина от Матча звезд

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