Леон Драйзайтль: «Эдмонтону» с такой игрой даже команду АХЛ не обыграть»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение от «Оттавы» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Нефтяники» с 37 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

— Мы перестали играть правильно, отошли от плана, — цитирует немца официальный сайт лиги. — Необходимо впредь избежать подобного. «Эдмонтон» был хорош в первом периоде, но мы не можем найти способ так действовать в течение 60 минут. Вы никого не обыграете с такой игрой. Даже команду АХЛ так не обыграть.

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