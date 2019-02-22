Купер - о Кучерове, который набрал 100-е очко в сезоне: "Для меня было самым важным то, как парни были рады за него"

Главный тренер "Тампы-Бэй" Джон Купер высказался в адрес российского нападающего Никиты Кучерова, который отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" и набрал 100-е очко в сезоне. В середине второго периода он сравнял счет - 1:1.

- В раздевалке после игры можно было отметить, как он взволнован. Самым главным для меня было то, как парни были рады за него, - приводит пресс-служба клуба слова Купера.

Для россиянина это 30-я заброшенная шайба в сезоне. Всего же на его счету 100 (30+70) очков.

Cooper on Kucherov hitting 100 points: “In the locker room after the game, you could tell how excited he was. The biggest thing for me was how excited the guys were for him.” #BUFvsTBL – Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 22 февраля 2019 г.

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