Кучеров повторил достижение Малкина и Бретта Халла

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Айлендерс» — 3:1. На счету нападающего хозяев Никиты Кучерова две результативные передачи, он набирает очки в 10 (8+10) встречах кряду.

Россиянин стал пятым игроком за последние 30 лет, у которого на счету минимум пять 10-матчевых результативных серий за три сезона. Ранее подобным достижением отметились форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, Бретт Халл и Пьер Турджон (дважды).

