Крис Летанг получил травму. «Питтсбург» потерял пятого защитника на старте сезона

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4 ОТ), сообщает TSN.

В первом периоде игрок получил повреждение «нижней части тела» и отправился в раздевалку. Как сообщил главный тренер Майк Салливан, игроку предстоит пройти обследование.

Летанг — уже пятый защитник «Пингвинз», получивший травму в этом сезоне. Ранее выбыли из строя Майк Мэтисон, Маркус Петтерссон, Юусо Риикола и Зак Тротман.