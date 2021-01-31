Помощник генерального менеджера «Рейнджерс» Крис Друри является претендентом на вакантный пост генменеджера «Питтсбурга», сообщает NY Post.

Клуб из Нью-Йорка не будет препятствовать переговорам с 44-летним специалистом.

Друри работает в системе «Рейнджерс» с 2015 года. С марта 2019-го он является помощником генерального менеджера, а также отвечает за работу фарм-клуба.

В качестве игрока Крис Друри выступал за «Колорадо», «Калгари», «Баффало» и «Рейнджерс». В составе «Эвеланш» он выиграл Кубок Стэнли в 2001 году, а в 1999-м получил «Колдер Трофи». Всего он провел в лиге 892 матча и набрал 615 (255+360) очков.