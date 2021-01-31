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Защитник «Монреаля» запросил обмен

17:53
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Защитник Виктор Мете намерен покинуть «Монреаль». Игрок официально запросил обмен, сообщает TSN.

Агент защитника Даррен Феррис и «Монреаль» будут вместе искать варианты обмена.

22-летний Мете не провел ни одного матча в нынешнем сезоне НХЛ.

Он продлил контракт с клубом в октябре 2020 года. Срок его соглашение рассчитан до конца сезона-2020/21. Зарплата — 735 тысяч долларов.

В минувшем сезоне НХЛ Мете набрал 11 (4+7) очков в 51 матче.

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