Крайдер установил рекорд плей-офф НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер оформил дубль во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Нью-Джерси». Он дважды реализовал большинство своей команды.

Таким образом, на счету Крайдера четыре гола в большинстве в первых двух играх сезона в плей-офф НХЛ. Он стал первым игроком в истории, кому это удалось.

Chris Kreider became the first player in @NHL history with four power-play goals through his first two games in a playoff year. ?#NHLStats: https://t.co/cw8HvlUMll #StanleyCup pic.twitter.com/JigbwJd0Ph — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 21, 2023

Крайдер обошел Никслас Лидстрема, реализовавшего трижды большинство в первых двух играл плей-офф в 1995 году, Фила Эспозито (3 реализованных большинства в 1969 году), Криса Контоса и других.