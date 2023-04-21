Тарасенко забросил вторую шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» сравняли счет во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Нью-Джерси».

На 6-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Это его вторая шайба в этом плей-офф.

Счет в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс».