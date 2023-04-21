Тарасенко забросил вторую шайбу в этом плей-офф НХЛ
«Рейнджерс» сравняли счет во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Нью-Джерси».
На 6-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Это его вторая шайба в этом плей-офф.
Счет в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Бостон - Флорида
|1 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
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26.04
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|21.04
|02:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|21.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|21.04
|04:30
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
|21.04
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|2
|5
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|2
|5
|
|
Миро Хейсканен
Даллас
|2
|5
|И
|Г
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|2
|4
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|2
|3
|
|
Евгений Дадонов
Даллас
|2
|2
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Филипп Грубауэр
Сиэтл
|1
|1.00
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|1
|1.00
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