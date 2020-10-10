Краг заключил 7-летний контракт с «Сент-Луисом» на 45,5 миллиона долларов
04:25
Защитник Тори Краг сменил «Бостон» на «Сент-Луис». Как сообщает пресс-служба «Блюз"л с 29-детним американцем подписан 7-летний контракт на 45,5 миллиона долларов.
Ранее стало известно, что «Брюинз» предлагали Крагу контракт на 6 лет с зарплатой в 6,5 миллиона долларов в год, но игрок отклонил этот вариант и решил выйти на рынок свободных агентов.
В прошедшем сезоне защитник провел 61 матч и набрал 49 (9+40) очков. Всего в НХЛ на его счету 523 игры и 337 (67+270) результативных баллов.