Краг заключил 7-летний контракт с «Сент-Луисом» на 45,5 миллиона долларов

Защитник Тори Краг сменил «Бостон» на «Сент-Луис». Как сообщает пресс-служба «Блюз"л с 29-детним американцем подписан 7-летний контракт на 45,5 миллиона долларов.

The Blues agree to terms with defenseman Torey Krug on a 7-year contract worth $ 45.5 million dollars.



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Ранее стало известно, что «Брюинз» предлагали Крагу контракт на 6 лет с зарплатой в 6,5 миллиона долларов в год, но игрок отклонил этот вариант и решил выйти на рынок свободных агентов.

В прошедшем сезоне защитник провел 61 матч и набрал 49 (9+40) очков. Всего в НХЛ на его счету 523 игры и 337 (67+270) результативных баллов.