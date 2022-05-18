Кожевников: «Малкин хочет остаться в Питтсбурге, но «Пингвинз» гасят ему зарплату»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о непростых переговорах Евгения Малкина и руководства «Питтсбурга» о продлении контракта.

«Малкин хочет остаться в Питтсбурге, но посмотрим, как там договорятся с руководством, которое ему зарплату гасит. Возвращение в КХЛ? Может перейти в «Металлург», его всегда примут, но, думаю, Жене по силам еще в НХЛ поиграть, потому что спада у него никакого нет, отличная многолетняя связка с Кросби, с которым они чувствуют друг друга закрытыми глазами», — заявил Кожевников Metaratings.ru.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе «Пингвинз» он трижды выигрывал Кубок Стэнли, а также становился обладателем «Колдер Трофи», «Конн Смайт Трофи», «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».