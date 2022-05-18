Североамериканский журналист пошутил о словах Малкина про любовь к «Питтсбургу»: «Будет весело, когда он уйдет в «Вашингтон»

В США оценили шутку про переход Малкина в «Вашингтон»

Американский инсайдер Эрик Энджелс пошутил над словами российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина о том, что он хочет выступать за клуб до конца карьеры.

«Будет просто потрясно, когда он подпишет контракт с «Вашингтоном», — написал Энджелс в Twitter под постом со словами Малкина.

Gonna be hilarious when he signs with the Washington Capitals. https://t.co/9euYM94iqS — Eric Engels (@EricEngels) May 17, 2022

Вчера, 17 мая, стало известно, что 35-летний Малкин не может договориться о новом контракте с «Питтсбургом» и может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

Сам Малкин заявил, что хотел бы остаться в «Питтсбурге» и закончить там карьеру, однако при этом он не готов идти на серьезное понижение в зарплате. По информации Sportsnet, ему предложили трехлетний контракт со среднегодовой зарплатой 5 миллионов. По нынешнему контракту он получает 9,5 миллиона долларов в год.

Шутку Энджелса в Twitter некоторые восприняли с воодушевлением, отмечая отличную связку с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. Другие подмечают, что «Вашингтону» не нужен еще один старый игрок.

Вот некоторые комментарии:

«Представьте звено с Малкиным и Овечкиным»...

«Такого не будет. Последнее, что нужно «Вашингтону», это старый, травмированный форвард. Малкин мало играет последние десять лет и его травмы будут становится только хуже. Бэкстрем по сравнению с ним — железный человек».

«Это стало бы первым разом, когда «Вашингтон» подписал бы экс-игрока «Питтсбурга».

«Это было бы интересно. Ведь Бэкстрем может завершить карьеру».

«Нет спасибо. Не нужен еще один игрок, который пропускает половину игр».

«Как фанат с 50-летним стажем я беру его».

«Ягр 2.0».

Российский форвард выступает за «Питтсбург» всю карьеру в НХЛ после выбора под вторым номером на драфте-2004 и дебюта в 2006 году. Вместе с «Пингвинз» он выиграл три Кубка Стэнли.

В сезоне-2021/22 Малкин провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх. «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 3-4.