Североамериканский журналист пошутил о словах Малкина про любовь к «Питтсбургу»: «Будет весело, когда он уйдет в «Вашингтон»
Американский инсайдер Эрик Энджелс пошутил над словами российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина о том, что он хочет выступать за клуб до конца карьеры.
«Будет просто потрясно, когда он подпишет контракт с «Вашингтоном», — написал Энджелс в Twitter под постом со словами Малкина.
Gonna be hilarious when he signs with the Washington Capitals. https://t.co/9euYM94iqS— Eric Engels (@EricEngels) May 17, 2022
Вчера, 17 мая, стало известно, что 35-летний Малкин не может договориться о новом контракте с «Питтсбургом» и может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.
Сам Малкин заявил, что хотел бы остаться в «Питтсбурге» и закончить там карьеру, однако при этом он не готов идти на серьезное понижение в зарплате. По информации Sportsnet, ему предложили трехлетний контракт со среднегодовой зарплатой 5 миллионов. По нынешнему контракту он получает 9,5 миллиона долларов в год.
Шутку Энджелса в Twitter некоторые восприняли с воодушевлением, отмечая отличную связку с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. Другие подмечают, что «Вашингтону» не нужен еще один старый игрок.
Вот некоторые комментарии:
«Представьте звено с Малкиным и Овечкиным»...
«Такого не будет. Последнее, что нужно «Вашингтону», это старый, травмированный форвард. Малкин мало играет последние десять лет и его травмы будут становится только хуже. Бэкстрем по сравнению с ним — железный человек».
«Это стало бы первым разом, когда «Вашингтон» подписал бы экс-игрока «Питтсбурга».
«Это было бы интересно. Ведь Бэкстрем может завершить карьеру».
«Нет спасибо. Не нужен еще один игрок, который пропускает половину игр».
«Как фанат с 50-летним стажем я беру его».
«Ягр 2.0».
May 17, 2022
A MacLellan recruit pic.twitter.com/3ELE7tpUam— DC1958 (@DC19583) May 17, 2022
May 17, 2022
Российский форвард выступает за «Питтсбург» всю карьеру в НХЛ после выбора под вторым номером на драфте-2004 и дебюта в 2006 году. Вместе с «Пингвинз» он выиграл три Кубка Стэнли.
В сезоне-2021/22 Малкин провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх. «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 3-4.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
1 - 0
|1 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|7
|14
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|7
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|7
|11
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|7
|7
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|7
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|4
|1.67
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81