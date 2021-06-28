«Монреаль» не смог назвать точные сроки возвращения Друэна в команду
19:26
Тренер «Монреаля» Люк Ричардсон заявил, что клуб не может назвать точные сроки, когда в команду вернется нападающий Джонатан Друэн, сообщает Sportsnet.
Друэн на неопределенное время покинул расположение команды. Такое решение он принял по личным причинам в конце апреля.
В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 44 матча и набрал 23 (2+21) очка при показателе полезности «-8».
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