«Монреаль» не смог назвать точные сроки возвращения Друэна в команду

Тренер «Монреаля» Люк Ричардсон заявил, что клуб не может назвать точные сроки, когда в команду вернется нападающий Джонатан Друэн, сообщает Sportsnet.

Друэн на неопределенное время покинул расположение команды. Такое решение он принял по личным причинам в конце апреля.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 44 матча и набрал 23 (2+21) очка при показателе полезности «-8».