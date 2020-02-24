Ковальчук в «Вашингтоне» будет играть под 17-м номером

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук определился с игровым номером, сообщает Twitter клуба.

Форвард будет выступать под 17-м номером, который выбирает во всех командах.

Ilya Kovalchuk will wear No. 17 with Washington. #ALLCAPS pic.twitter.com/upv7GhCEBX — Washington Capitals (@Capitals) February 24, 2020

Ковальчук перешел в столичный клуб 24 февраля. 36-летний россиянин в текущем сезоне НХЛ выступал за «Лос-Анджелес» и «Монреаль». В общей сложности он провел 39 матчей, в которых набрал 22 (9+13) очков.

Всего у него 919 матчей и 872 (442+430) очка за карьеру в НХЛ. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ.

За «Вашингтон» уже выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.