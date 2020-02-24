Ковальчук стал самым возрастным игроком в самой «старой» команде НХЛ

Новичок «Вашингтона» 36-летний российский форвард Илья Ковальчук стал самым возрастным игроком команды. Об этом сообщает официальный сайт «Кэпиталз». При этом «Вашингтон» является самой возрастной командой лиги. Хоккеист перешел из «Монреаля».

Самым «старым» игроком команды до этого был другой российский нападающий — 34-летний Александр Овечкин. Ранее он забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ в матче с «Нью-Джерси» (3:2).

Взамен «Канадиэнс» получат право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. 36-летний форвард в 22 матчах за команду и набрал 9 (3+6) очков в 17 играх.

По ходу нынешнего сезона он перешел в команду из «Лос-Анджелеса». Таким образом, это его третья команда за сезон. Ранее «Лос-Анджелес» расторг многолетний контракт с ним, после чего хоккеист подписал контракт с «Монреалем» до конца сезона.

Всего у него 919 матчей и 872 (442+430) очка за карьеру в НХЛ. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ.

За «Вашингтон» уже выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.